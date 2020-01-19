Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию

Вырубающие, будто топором, новости, приходившие из Москвы на неделе, не понаслышке достойны пера какого-нибудь классика. Судите сами. Вот про революцию снизу - ту, что в семнадцатом классик журналистики, например, описал просто: "Десять дней, которые потрясли мир". А про "революцию сверху", как уже окрестили семнадцать минут о конституции из выступления Владимира Путина в среду, написали все мировые СМИ. Написали точно так же громко. Но по-другому.



Вот транснациональное издание "Файнэншиал Таймс" заявило "о самых радикальных изменениях за три десятилетия". Британская "Телеграф" - что "реформы Путина несут ясность и туман". А "Вашингтон Пост", сами понимаете откуда, признала, что спровоцированный главой России кризис власти "мог стать результатом тщательного планирования".



А все потому, что вместо традиционного ежегодного послания Путин перед Крещением устроил даже чиновникам гром среди хмурого неба. "Полдня, которые потрясли всех и особенно тех российских бюрократов, кто считал себя гражданами мира". Да, теперь в России, если предложенные конституционные новеллы уйдут в народ, народным избранником, министром или главой страны сможет стать лишь человек с характером твердым отечественным, в порочащих связях с оффшорами незамеченный и с единственным гражданством России.



Кроме этого, Владимир Путин предложил заодно и изменить систему контроля разных органов власти друг за другом. Да так, что при кажущемся усилении всех, единственной реально усилившейся структурой стал не прописанный в конституции Госсовет с непрописанными нигде обязанностями. И такими же бескрайними, как Россия, потенциальными возможностями.



В общем, когда после всего этого в отставку подало правительство, его можно было понять, простить и распустить. Разве что, сформировать новый состав кабинета пока не случилось. Известно только имя нового премьера - Михаил Мишустин. О котором ранее было известно в основном только имя. И должность - глава налоговой службы России. Но в том, что этот крепкий технический профессионал вполне в состоянии выполнить возложенные на него в переходный момент задачи, сомнений у экспертов нет. Как нет и понимания, какие задачи ему предстоит разрешить в период до выборов парламента и президента России. А уж на иной, более длительный, тем более, новый срок в среде аналитиков после этой среды никто загадывать и не пытается.



Так что, возвращаясь к литературным аллюзиям, есть у революции начало. В смысле - начало реформам, направленным на мобилизацию в России, конечно, положено. Но это точно не конец романа.



