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Владимир Путин: Россия открыта для равноправного диалога

Владимир Путин: Россия открыта для равноправного диалога

Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина для главной газеты КНДР "Нодон синмун" в преддверии визита российского лидера в республику, пишет БЕЛТА.

"Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно - в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - отметил Владимир Путин.

В статье Владимир Путин также затронул темы партнерства России и КНДР, безопасности в Евразии, ситуации в Украине и другие.

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