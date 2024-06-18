Владимир Путин: Россия открыта для равноправного диалога

Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина для главной газеты КНДР "Нодон синмун" в преддверии визита российского лидера в республику, пишет БЕЛТА.



"Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно - в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - отметил Владимир Путин.



В статье Владимир Путин также затронул темы партнерства России и КНДР, безопасности в Евразии, ситуации в Украине и другие.