Во Владивостоке сегодня проходит саммит Россия - Северная Корея. Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном. На переговорах лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и регионального сотрудничества. Российскую границу бронепоезд главы КНДР пересек накануне. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию.