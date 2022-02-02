Владимир Путин: Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом

Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом. Это заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил, что "в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем".Сама же Россияхочет избежать негативного развития событий вокруг Украины.



Владимир Путин, президент России:

Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и в Румынии (кто помешает) и начинает (операцию) в Крыму. Сейчас не говорю про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет.



Владимир Путин указал и на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика "открытых дверей", поэтому США и альянс могут отказать Украине в принятии в военно-политический блок. Напомнил президент России и про обещание не продвигать НАТО на восток. Подчеркнул, что альянс «сказал одно, а сделал другое». К слову, вступление в НАТО стало идеей фикс для самой Украины. Однако перспектива страны стать членом Североатлантического альянса на горизонте пока не просматривается.