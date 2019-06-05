Владимир Зеленский договорился с Жан-Клодом Юнкером провести саммит Украина - ЕС в Киеве

Владимир Зеленский тем временем договорился с Жан-Клодом Юнкером провести саммит Украина - ЕС в Киеве 8 июля. Напомним, украинский лидер сейчас находится с визитом в Брюсселе. Это его первая зарубежная поездка в качестве главы государства. На встрече с президентом Еврокомиссии Зеленский пообещал придерживаться стратегического курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО. В свою очередь Юнкер заверил в поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора.