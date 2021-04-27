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Владимир Зеленский не намерен отказываться от Минских соглашений
Страна, разрываемая тарифами, олигархами и войной, - вот так можно коротко обозначить главные итоги украинского Майдана. Кстати, основой для разрешения конфликта на востоке Украины США считают именно Минские соглашения. Об этом информагентству ТАСС сообщил представитель американского госдепартамента.
Заявление прозвучало после предложения Владимира Зеленского внести изменения в нынешние договоренности. В частности, увеличить количество участников переговоров и добавить к ним Великобританию, США и Канаду.
На мнение из Вашингтона Зеленский поспешил отреагировать. Сегодня он заверил, что не намерен отказываться от Минских соглашений, и уточнил, что лишь предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат "с мощными игроками".
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