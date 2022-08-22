Владимир Зеленский обозначил России "последнюю черту" конфликта в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил "последнюю черту" конфликта в Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале, сообщает Lenta.ru.

Он напомнил, что в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе, предупредив, что реакция Киева на него будет однозначной и последствия могут быть непоправимыми.

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало", - отметил украинский лидер.



