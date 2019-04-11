До второго тура президентских выборов в Украине остается чуть больше недели. И как стало известно, Владимир Зеленский отказался от участия в дебатах на стадионе "Олимпийский" 14 апреля. Что же касается шансов на победу во втором туре, по соцопросу Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, кандидатуру шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 49 процентов опрошенных. На стороне действующего главы государства Петра Порошенко - свыше 20 процентов участников опроса.