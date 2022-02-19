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Владимир Зеленский планирует принять участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности

Между тем президент Украины собирается покинуть страну, чтобы принять участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. С такими планами Зеленского не согласен Белый дом. Там намекают, что это не самый мудрый выбор.

Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни.Байден также заявил, что время для дипломатического решения вопроса еще остается.
Джо Байден, президент США

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