Владимир Зеленский планирует принять участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности

Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Байден также заявил, что время для дипломатического решения вопроса еще остается.

Джо Байден, президент США