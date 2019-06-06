Верховная рада Украины отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел, глав Минобороны и СБУ. Проекты не набрали нужного числа голосов. Павел Климкин и Степан Полторак подавали заявления об отставке по собственному желанию. А на рассмотрении вопроса об увольнении Василия Грицака настоял президент Украины.



Тем временем Владимир Зеленский попросил у США новые вооружения. Об этом рассказал один из американских сенаторов. Вероятно, эту просьбу официального Киева Вашингтон выполнит. На поставки Украине оружия США в будущем году заложили 250 миллионов долларов.



