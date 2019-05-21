Владимир Зеленский пришел на работу в первый день пешком

Прямо к порогу администрации в окружении народа пришел в первый рабочий день новоизбранный президент Украины. Сегодня Владимир Зеленский проводит встречу с главами фракций Верховной рады относительно роспуска парламента. Когда украинский лидер вошел на территорию администрации, охрана попыталась закрыть металлические ворота. Но новый лидер самостоятельно открыл врата. В итоге все желающие провели Зеленского прямо к порогу здания. Напомним, Владимир Зеленский уже подписал свой первый президентский указ. Согласно которому, принял на себя полномочия верховного главнокомандующего.



