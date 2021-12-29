Владимир Зеленский закрыл ряд украинских СМИ

В Украине продолжается целенаправленная зачистка неугодных СМИ. Так, Зеленский своим указом ввел санкции против ряда украинских телеканалов и информационных холдингов. Отныне фактически вне закона объявлен канал "Первый независимый", а также холдинги "Тайм медиа", "Телепростир" и "Новости". Часть из них давала работу журналистским коллективам вещателей, которые были закрыты Зеленским ранее - это телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Примечательно, что запрет очередной партии массмедиа уже одобрили посольства Соединенных Штатов и Великобритании. Что и говорить, свобода слова.