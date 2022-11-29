Владивосток и Брест станут побратимами

Предприятия текстильной промышленности, которые здесь представлены (мы знаем, это высокое качество тканей), тоже могут быть интересны для приморского потребителя. Поэтому надо расширять нам сотрудничество, несмотря на это 10-тысячное расстояние. Я думаю, мы сможем существенным образом нарастить наши торговые, туристические связи. И мы видим перспективы, в том числе в увеличении туристического потока.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России