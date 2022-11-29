3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Владивосток и Брест станут побратимами
Городами-побратимами станут Брест и Владивосток. Сегодня в Брестскую область приехал губернатор Приморского края. Несмотря на то что регионы разделяют 10 тысяч километров, между ними немало точек соприкосновения. В этом году товарооборот составил 1 млн долларов. На побережье Тихого океана из Брестской области отправляют мебель, сельскохозяйственную технику и краску, плитку и одежду. И экспорт только увеличивается. Соглашение о побратимстве подпишут в ближайшее время. Договор означает, что города начнут постоянно сотрудничать в разных сферах. Особенно гостей интересуют поставки белорусских продуктов питания, которые пользуются огромной популярностью в Приморском крае.
Предприятия текстильной промышленности, которые здесь представлены (мы знаем, это высокое качество тканей), тоже могут быть интересны для приморского потребителя. Поэтому надо расширять нам сотрудничество, несмотря на это 10-тысячное расстояние. Я думаю, мы сможем существенным образом нарастить наши торговые, туристические связи. И мы видим перспективы, в том числе в увеличении туристического потока.
Укрепят и культурное сотрудничество. Завтра руководитель Приморского края посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов