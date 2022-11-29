ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Владивосток и Брест станут побратимами

Городами-побратимами станут Брест и Владивосток. Сегодня в Брестскую область приехал губернатор Приморского края. Несмотря на то что регионы разделяют 10 тысяч километров, между ними немало точек соприкосновения. В этом году товарооборот составил 1 млн долларов. На побережье Тихого океана из Брестской области отправляют мебель, сельскохозяйственную технику и краску, плитку и одежду. И экспорт только увеличивается. Соглашение о побратимстве подпишут в ближайшее время. Договор означает, что города начнут постоянно сотрудничать в разных сферах. Особенно гостей интересуют поставки белорусских продуктов питания, которые пользуются огромной популярностью в Приморском крае.

Предприятия текстильной промышленности, которые здесь представлены (мы знаем, это высокое качество тканей), тоже могут быть интересны для приморского потребителя. Поэтому надо расширять нам сотрудничество, несмотря на это 10-тысячное расстояние. Я думаю, мы сможем существенным образом нарастить наши торговые, туристические связи. И мы видим перспективы, в том числе в увеличении туристического потока.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России

Укрепят и культурное сотрудничество. Завтра руководитель Приморского края посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все