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Владивосток превратился в огромный каток - жители вынуждены креативно передвигаться по городу
Жители российского Владивостока сегодня вынуждены передвигаться по городу не совсем обычным способом. Кто на четвереньках, кто, цепляясь за все попавшееся, до чего могли дотянуться.
После прошедшего минувшей ночью ледяного дождя город превратился в огромный каток: во льду тротуары и дороги. Автомобили скатываются в кюветы, водителям помогают спасатели.
Более 50 человек обратились в медучреждения с травмами из-за гололеда.
Фото:pixabay.com
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