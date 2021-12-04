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"Властелин мира" Байден не собирается уважать ничьи красные линии
Президент США Байден не намерен уважать чьи-либо красные линии - об этом он сообщил журналистам у Белого дома. Репортеры попросили его прокомментировать предстоящие переговоры с Владимиром Путиным, а также его позицию относительно того, что Москва называет красными линиями. Это, в частности, приближение инфраструктуры НАТО к границам России и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
- Вы готовы признать красные линии, о которых говорил Путин?
- Я не признаю ничьи красные линии. Время размытых формулировок прошло.
Вот так, без обиняков, хозяин Белого дома говорит, что не собирается уважать чьи-либо интересы, особенно стран, у границ которых разворачиваются американские вооружения. Похожее заявление недавно сделал глава европейской дипломатии.
Жозеп Боррель назвал народы Запада, ЕС и США властелинами мира, которые должны диктовать всем стандарты с одной главной целью - не потерять власть в этом столетии. Как прокомментировал заявление Борреля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, "это наглядное свидетельство того, что в основе политики Запада лежат вовсе не гуманитарные ценности, а обычная жажда власти".
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