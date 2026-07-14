Власти Великобритании впустую потратили почти 13 млрд долларов во время пандемии COVID-19. Согласно независимому расследованию, колоссальные объемы закупленных средств индивидуальной защиты оказались неэффективными.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что эта ситуация обнажила полную картину неэффективности правительства и выявила серьезные пробелы в государственном планировании.

Из-за хаотичных закупок и сомнительного качества оборудования деньги налогоплательщиков были потрачены впустую.