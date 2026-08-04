Французские власти снова, как минимум, не мешают нелегалам пересекать Ла-Манш и тысячами десантироваться в Соединенном Королевстве. Кадры, на которых жандармы безучастно наблюдают за погрузкой сотен мигрантов в лодки, публикуются в европейских соцсетях.

Два года назад Париж фактически организовывал переброску нелегалов через пролив: мигрантов полиция даже снабжала лодками и съестными припасами.

После переговоров с англичанами, французы обещали эти безобразия прекратить, но крепости их честного слова хватило ненадолго.

Переброску нелегалов в Британию французы используют для давления на островитян: Парижу, похоже, вновь нужны какие-то уступки - экономические или политические.

Пересечение Ла-Манша на плавсредствах - это лишь один, далеко не главный, маршрут мигрантов в Соединенное Королевство: они также добираются туда через железнодорожный тоннель и в трюмах сухогрузов.

Однако это не отменяет негативного для британцев факта: за последние 8 лет только через Ла-Манш прибыли в Соединенное Королевство 200 тыс. нелегалов.