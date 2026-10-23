Власти Франции ожидают до 500 тыс. демонстрантов 24 октября

Париж снова заколачивает досками витрины магазинов. В преддверии общенациональных акций протеста владельцы спешно устанавливают баррикады, опасаясь погромов.

Власти Франции ожидают до 500 тыс. демонстрантов на улицах в эту субботу, 24 октября.

Ситуацию накалило скандальное решение Макрона запретить все акции, кроме профсоюзных. Оппоненты прямо обвиняют президента в нарушении Конституции и попытке манипулировать грядущими выборами.

Накануне административный суд Парижа отменил запрет главы государства, и сразу тысячи людей вышли на улицы.