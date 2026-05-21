3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
Власти Греции требуют извинений от Украины за опасный инцидент
Автор:Редакция news.by
Власти Греции требуют от Украины извинений за инцидент с беспилотным катером у берегов острова Лефкас. Ранее местные СМИ подтвердили наличие на беспилотнике боевого детонатора и опасного груза.
Глава Минобороны Греции также настоял на предоставлении Киевом абсолютных гарантий безопасности в регионе в будущем. Опасения насчет подобных инцидентов со стороны ВСУ выразил и премьер Словакии. Фицо назвал украинские БПЛА серьезной угрозой для всей Европы.