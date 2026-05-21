Власти Греции требуют извинений от Украины за опасный инцидент

Власти Греции требуют от Украины извинений за инцидент с беспилотным катером у берегов острова Лефкас. Ранее местные СМИ подтвердили наличие на беспилотнике боевого детонатора и опасного груза.

Глава Минобороны Греции также настоял на предоставлении Киевом абсолютных гарантий безопасности в регионе в будущем. Опасения насчет подобных инцидентов со стороны ВСУ выразил и премьер Словакии. Фицо назвал украинские БПЛА серьезной угрозой для всей Европы.