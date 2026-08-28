Власти КНР предупреждают о риске повторного схода селя в районе тибетско-непальского пограничья

Власти Китая предупреждают, что стихийное бедствие в пострадавшем от селя районе тибетско-непальского пограничья может повториться.

Как стало известно, резко повысился уровень воды в том самом озере, которое стало причиной катастрофы. Кроме того, другой высокогорный водоем тоже грозить прорывом дамбы.

В общей сложности, около 3 млн куб. м воды могут вновь обрушиться на район, где сейчас интенсивно ведутся спасательные работы: 1 сентября называют как наиболее вероятную дату повторения стихийного бедствия.

Между тем, к настоящему моменту найдены тела 469 человек, еще около тысячи числятся пропавшими без вести. Из тех, чья судьба неизвестна, по меньшей мере, 400 человек - это иностранцы.

Неизвестная, в частности, судьба гражданки Беларуси, которая в момент катаклизма находилась в регионе: посольство нашей страны в Индии работает в тесном контакте с властями Непала.

Среди пропавших без вести - большие группы граждан Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Австралии и ряда других стран. Спасатели заняты поиском тел погибших. Риск повторения бедствия заставляет вести работы более интенсивно.