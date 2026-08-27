Власти Литвы и Латвии не могут устранить последствия шторма

Латвия и Литва провалили экзамен стихии. Шторм, который обрушился на страны в выходные, оставил без света сотни тысяч жителей. Последствия устраняют уже шестой день, но окончательно проблема с электроснабжением до сих пор не решена.

В Литве, по данным местных СМИ, около 62 тыс. потребителей по-прежнему без электроснабжения. После объявления режима ЧС в стране к восстановительным работам привлекли даже военных. Вернуть электричество жителям обещают лишь к концу недели.

Подобная ситуация наблюдается в Латвии. Там в состоянии блэкаута находятся почти 7 тыс. человек, им также обещают вернуть электричество лишь к пятнице.