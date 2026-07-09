Власти Литвы обязаны выплатить 30 тыс. евро жертве пыток ЦРУ

Давно утихший скандал с тайной тюрьмой ЦРУ в Литве получил неожиданное продолжение. Европейский суд по правам человека вменил Вильнюсу в обязанность уплатить компенсацию гражданину Саудовской Аравии: тот около полугода провел в тайном американском застенке в Литве.

История давняя: в нулевых годах ЦРУ организовало несколько своих тайных пыточных в Восточной Европе - в частности, в Чехии, Румынии и той же Литве. Штаты тогда нуждались в тюрьмах, где могли практиковать методы, запрещенные в самих США. Литва любезно предоставила для этого свою территорию.

Вердикт Европейского суда по правам человека может спровоцировать волну исков.