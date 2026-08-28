Власти Непала возобновили спасательные работы после наводнения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Напомним, ранее озеро в Непале начало выходить из берегов, поэтому работы в наиболее пострадавшем от наводнения районе были приостановлены.

Тела погибших из-за паводка в Непале начали находить и в Индии, это 200 км вниз по течению реки, сообщают местные СМИ. Погибших в результате наводнения уже 538. Около 1 тыс. все еще числятся пропавшими без вести. В последнем отчете также говорится, что ранены и спасены 1545 человек, в том числе 117 иностранных граждан.

Непальские эксперты также предупредили о риске вспышек инфекций из-за грязной воды. В пострадавших районах рекомендуют кипятить питьевую воду и не употреблять пищу, которая могла контактировать с паводковыми водами.