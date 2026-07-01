Власти Нидерландов издали чрезвычайное распоряжение в ответ на проведение тракторного бунта

Тракторный бунт в Нидерландах. Аграрии устроили пробег против новой "азотной политики" властей.



Колонна тяжелой техники под конвоем полиции выдвинулась в Гаагу из населенного пункта Бергамбахт. Но устроить масштабный митинг не получилось. После того как фермеры объявили о намерении провести акцию, власти города издали чрезвычайное распоряжение. В нем ограничение: в демонстрации можно использовать не более 20 тракторов и другой тяжелой техники.



Но даже такой строго лимитированный бунт не обошелся без традиционных спецэффектов "пресловутой демократии". Полиция Гааги сообщила о задержании пяти человек.