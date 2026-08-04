Власти Нидерландов перекроют ключевые водные артерии из-за дефицита воды

Европа продолжает задыхаться от аномальной жары. Сильнейшая засуха вынудила голландских властей пойти на крайние меры. В связи с дефицитом пресной воды в Нидерландах приняли решение перекрыть ключевые водные артерии.

Так, с 5 августа все шлюзы будут полностью закрыты как для грузового, так и для прогулочного судоходства, об этом заявило руководство водного управления.

Ограничительные меры коснутся западной части страны. Вместе с тем, вступит в силу запрет на забор воды из рек, каналов и других открытых водоемов.