Власти Польши потратили 15 млн долларов на рассылку инструкций на случай военных угроз

Власти Польши потратили 15 млн долларов на рассылку жителям страны брошюры с инструкциями на случай военных угроз.

Выпуск и доставка зимнего "Руководства по безопасности" всем домохозяйствам обошлись вдвое больше первоначального плана. Заработали и компания, которая распечатала то, что и так есть в интернете, и государственная "Польская почта".

Методичка предписывает запасаться продуктами на трое суток, собирать "тревожный рюкзак", искать укрытия.