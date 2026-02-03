3.73 BYN
Власти Польши потратили 15 млн долларов на рассылку инструкций на случай военных угроз
Автор:Редакция news.by
Власти Польши потратили 15 млн долларов на рассылку жителям страны брошюры с инструкциями на случай военных угроз.
Выпуск и доставка зимнего "Руководства по безопасности" всем домохозяйствам обошлись вдвое больше первоначального плана. Заработали и компания, которая распечатала то, что и так есть в интернете, и государственная "Польская почта".
Методичка предписывает запасаться продуктами на трое суток, собирать "тревожный рюкзак", искать укрытия.
Руководство вызывает больше опасений, чем заботится о безопасности, справедливо возмущаются граждане. У людей куда больше действительно важных потребностей. Лучше бы в стране решили проблему дороговизны электроэнергии, жалуются пользователи.