Власти Сеуты обеспокоены призывами к новому штурму границы

Власти испанской Сеуты бьют тревогу из-за подготовки нового массового штурма границы.

По данным испанских СМИ, в соцсетях публикуются призывы устроить 15 августа очередную волну вторжения мигрантов. Точкой сбора назначен марокканский город Фнидк. В публикациях встречаются фразы "Наш последний шанс" и "Все решится в этот день".

На этом фоне глава МВД Испании опроверг слухи о том, что национальная разведка якобы заранее предупреждала правительство о масштабах текущего миграционного кризиса.