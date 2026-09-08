Власти Венгрии высылают 10 российских дипломатов

Дипломатический скандал произошел в Будапеште. Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что, согласно оценке венгерских властей, сотрудники дипмиссии осуществляли деятельность, не совместимую с их статусом в соответствии с Венской конвенцией. По словам главы внешнеполитического ведомства, решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии.

При этом она подчеркнула, что это не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Будапешт намерен продолжить диалог с Москвой.