Власти Амстердама вводят запрет на проведение экскурсий в квартале красных фонарей

Эта мера, по мнению городской мэрии, позволит разгрузить центр и избавит его от суеты и шума. Кроме того, местные чиновники считают, что неуместно рассматривать "работников квартала красных фонарей" в качестве туристической достопримечательности. Новые правила начнут действовать в Амстердаме с 1 января.