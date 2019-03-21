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Власти Амстердама вводят запрет на проведение экскурсий в квартале красных фонарей
Эта мера, по мнению городской мэрии, позволит разгрузить центр и избавит его от суеты и шума. Кроме того, местные чиновники считают, что неуместно рассматривать "работников квартала красных фонарей" в качестве туристической достопримечательности. Новые правила начнут действовать в Амстердаме с 1 января.
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