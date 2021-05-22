Власти Аргентины объявили строгий локдаун из-за второй волны коронавируса

Президент республики Альберто Фернандес заявил, что страна переживает худший момент с начала эпидемии.



C 00:00 22 мая до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической. С 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час, в остальное время выходить из дома можно будет или при наличии разрешения, или на прогулку рядом с домом.





