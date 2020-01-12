Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары

Чиновники заявляют, что ситуация, которая, казалось бы, и без того дошла до уровня катастрофы, приобретет еще большую негативную динамику. И дожди вроде бы прошли, но огонь продолжает наступление.



Пламя уничтожило территорию, сравнимую по площади с Ирландией или Южной Кореей. Австралия продолжает бороться, но без помощи мирового сообщества остаться зеленым континенту вряд ли удастся. Дмитрий Талюк продолжит тему.



Зеленый материк еще не видел таких пожаров. Пятый месяц Австралия охвачена огнем. Гибнут люди и животные: количество жертв среди беззащитных представителей фауны достигло миллиарда. Только в Новом Южном Уэльсе огонь убил примерно треть всех коал, и треть их естественной среды обитания уничтожена. Некоторые виды животных вообще под угрозой уничтожения.



Но в масштабе страны миллионы выживших животных остались без пропитания и воды. Что будет с ними, подумать страшно. В прошлом году Австралия пережила одну из самых сильных засух за последние десятилетия. В декабре установилась крайне жаркая погода с температурой выше 40 градусов по Цельсию. Несколько штатов ввели чрезвычайное положение. Эвакуированы целые города.



