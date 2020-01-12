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Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары
Чиновники заявляют, что ситуация, которая, казалось бы, и без того дошла до уровня катастрофы, приобретет еще большую негативную динамику. И дожди вроде бы прошли, но огонь продолжает наступление.
Пламя уничтожило территорию, сравнимую по площади с Ирландией или Южной Кореей. Австралия продолжает бороться, но без помощи мирового сообщества остаться зеленым континенту вряд ли удастся. Дмитрий Талюк продолжит тему.
Зеленый материк еще не видел таких пожаров. Пятый месяц Австралия охвачена огнем. Гибнут люди и животные: количество жертв среди беззащитных представителей фауны достигло миллиарда. Только в Новом Южном Уэльсе огонь убил примерно треть всех коал, и треть их естественной среды обитания уничтожена. Некоторые виды животных вообще под угрозой уничтожения.
Но в масштабе страны миллионы выживших животных остались без пропитания и воды. Что будет с ними, подумать страшно. В прошлом году Австралия пережила одну из самых сильных засух за последние десятилетия. В декабре установилась крайне жаркая погода с температурой выше 40 градусов по Цельсию. Несколько штатов ввели чрезвычайное положение. Эвакуированы целые города.
На южную часть Австралии наступает новая волна экстремальной жары.
Власти снова готовятся к эвакуации населения. В Канберре приостановили работу несколько зарубежных дипмиссий.
Клэр Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации:
"Пожары привели к опасному качеству воздуха, который представляет угрозу здоровью людей в крупных городах Австралии, распространяясь на Новую Зеландию, и идет потоками на тысячи километров по Тихому океану в Южную Америку. Опасный дым уже добрался до Чили и Аргентины".
Смертоносный замкнутый круг: пожары выбрасывают в атмосферу углекислый газ, они же уничтожают те самые леса, которые этот углекислый газ поглощают. Легкие планеты не могут полноценно дышать. Бедствие глобальное, и кажется, поможет только чудо.
, звезды мирового шоу-бизнеса жертвуют тысячи долларов на помощь пылающей Австралии.
А кто-то спас маленького кенгуру. И это - великое дело.
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