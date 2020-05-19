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Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек

Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек

Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за приближения циклона "Ампан", сообщает издание City News.

В безопасное место предстоит вывезти от 1,8 до 2 миллионов людей, для них уже подготовлены более 13 тысяч убежищ.

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