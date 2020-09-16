Власти Барбадоса больше не желают признавать Елизавету II главой государства

Уже в следующем году страна официально станет республикой. По словам генерала-губернатора Сандры Мейсон, пришло время оставить позади колониальное прошлое. Она подчеркнула, что народ Барбадоса хочет, чтобы главой государства был местный житель. О реакции Британии пока информации нет. Напомним, остров Барбадос в Карибском море получил независимость в 1966 году. Однако до сих пор королева Великобритании остается главой государства.



