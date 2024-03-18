Власти большинства стран Европы отреагировали на выборы президента России крайне странными заявлениями

С похожими заявлениями выступили МИД Франции и Литвы. Немецкие властные структуры отреагировали хоть и слаженно, но каждая в отдельности. Президент ФРГ отказался поздравлять Владимира Путина с победой, а МИД заявил, что выборы в России не соответствовали немецким стандартам. Правительство же Германии результаты выборов не признает, но от контактов с официальной Москвой и Путиным не отказывается. Во всех случаях позиция чиновников вполне однозначна, но на разрыв дипотношений ни одно из правительств идти не готово. Видимо, все эти заявления исполнены в жанре: "Я пошутил, вы посмеялись - чего не скажешь в шутейном разговоре?" Это, безусловно, говорит о полном упадке европейской и (даже шире) западной дипломатии. Из инструмента согласования позиций она окончательно превратилась в инструмент пропаганды.