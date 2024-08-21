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Власти Чехии решили вслед за Украиной начать гонения на церковь

Власти Чехии следом за Украиной решили устроить в своей стране гонения на РПЦ и так называемую Православную церковь Чешских земель. В парламенте республики призвали спецслужбы проверить все храмы на предмет того, причастны ли они к операциям по распространению российского влияния. А Сенат предлагает разработать законопроект, который позволил бы контролировать деятельность всех православных церквей. В Праге почему-то уверены, что не нарушат этим местные законы о свободе вероисповедания.

Раскольнические веяния из Украины добрались и до Эстонии. На сессии Собора Эстонской православной церкви была принята новая редакция устава, из которой убрали упоминание Московского патриархата. По украинскому образцу предлогом для разрыва с РПЦ стала "борьба с расколом на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия". Хотя как назвать попытку искусственного уничтожения связи с русским православием, кроме как настоящим расколом?

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