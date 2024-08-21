Власти Чехии решили вслед за Украиной начать гонения на церковь

Власти Чехии следом за Украиной решили устроить в своей стране гонения на РПЦ и так называемую Православную церковь Чешских земель. В парламенте республики призвали спецслужбы проверить все храмы на предмет того, причастны ли они к операциям по распространению российского влияния. А Сенат предлагает разработать законопроект, который позволил бы контролировать деятельность всех православных церквей. В Праге почему-то уверены, что не нарушат этим местные законы о свободе вероисповедания.