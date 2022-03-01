Власти Чехии вводят уголовное наказание за поддержку действий российских военных в Украине

Чехия решила не ограничиваться экономическими санкциями. Власти страны вводят уголовное наказание за поддержку действий российских военных в Украине. Это могут быть посты в соцсетях, высказывания во время демонстраций и прочее. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком от года до трех лет. Наказывать также собираются за поддержку действий Москвы. Напомним, Чехия после начала спецоперации в Украине приостановила выдачу виз гражданам России, а также закрыла небо для российской пассажирской авиации.