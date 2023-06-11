Пляжи Хургады и Эль-Гуны снова открыты. Власти Египта решили снять запрет на купание в Красном море около курортов, за исключением места нападения акулы на российского гражданина. Этот участок будет закрыт, пока не пересмотрят систему обеспечения безопасности.