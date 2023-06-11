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Власти Египта решили снять запрет на купание в Красном море около курортов

Власти Египта решили снять запрет на купание в Красном море около курортов

Пляжи Хургады и Эль-Гуны снова открыты. Власти Египта решили снять запрет на купание в Красном море около курортов, за исключением места нападения акулы на российского гражданина. Этот участок будет закрыт, пока не пересмотрят систему обеспечения безопасности.

Пожар на яхте

Очередной удар по курортному престижу Египта. Яхта с туристами вспыхнула в открытом море вблизи города Марса-Алам. Три британских туриста пропали без вести, 26 человек удалось спасти. Скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Местные СМИ сообщают, что судно везло туристов на тур по дайвингу. Поиск пропавших продолжается.

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