Власти Эстонии готовят жителей к отключениям электроэнергии

Премьер-министр Эстонии призывает жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением.

Такая ситуация может возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.

По плану, до 2025 года страны Балтии должны подключиться к сетям континентальной Европы.

Несмотря на то что, по заверениям премьера, Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, все равно гарантировать беспроблемное электроснабжение власти не могут.