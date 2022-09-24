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Власти Эстонии готовят жителей к отключениям электроэнергии

Премьер-министр Эстонии призывает жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением.

Такая ситуация может возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.

По плану, до 2025 года страны Балтии должны подключиться к сетям континентальной Европы.

Несмотря на то что, по заверениям премьера, Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, все равно гарантировать беспроблемное электроснабжение власти не могут.

Фото: pixabay.com

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