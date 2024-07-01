Власти Эстонии отправили под снос надгробия советских солдат на кладбище Техумарди

Власти Эстонии осквернили память о тех, кто уже не может постоять за себя, и отправили под снос надгробия советских солдат на кладбище Техумарди. Там захоронены останки почти 300 красноармейцев, погибших в ходе освобождения Эстонии от нацистов в годы Великой Отечественной. Их собираются перезахоронить на местном кладбище.



Ранее власти острова Сааремаа, где и располагается мемориал, решили уничтожить 90 могильных плит из-за того, что на надгробиях есть советские символы. В целости обещают оставить лишь обелиск, прикрыв часть надписи.