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Власти Эстонии отправили под снос надгробия советских солдат на кладбище Техумарди
Власти Эстонии осквернили память о тех, кто уже не может постоять за себя, и отправили под снос надгробия советских солдат на кладбище Техумарди. Там захоронены останки почти 300 красноармейцев, погибших в ходе освобождения Эстонии от нацистов в годы Великой Отечественной. Их собираются перезахоронить на местном кладбище.
Ранее власти острова Сааремаа, где и располагается мемориал, решили уничтожить 90 могильных плит из-за того, что на надгробиях есть советские символы. В целости обещают оставить лишь обелиск, прикрыв часть надписи.
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