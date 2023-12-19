Власти Эстонии продолжают методичную борьбу с инакомыслием и зачищают политическое поле от любых сил, имеющих альтернативную позицию.

Очередной пример тому - задержание журналиста уже закрытого на территории Эстонии информационного агентства "Спутник" и активиста партии KOOS Аллана Хантсома. Ему были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.

Вероятно, властям не понравилось, что тот отправлял гуманитарную помощь в Донбасс, был одним из организаторов "Бессмертного полка" и Марша за мир.