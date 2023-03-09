Власти Франции не пошли на уступки протестующим по пенсионной реформе

Невзирая на забастовки и масштабные акции протеста и не слыша свой народ. Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как сообщают местные СМИ, проект закона в настоящее время на стадии обсуждения в парламенте, после одобренный им текст будет направлен в нижнюю палату.