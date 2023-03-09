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Власти Франции не пошли на уступки протестующим по пенсионной реформе

Невзирая на забастовки и масштабные акции протеста и не слыша свой народ. Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как сообщают местные СМИ, проект закона в настоящее время на стадии обсуждения в парламенте, после одобренный им текст будет направлен в нижнюю палату.

Напомним, Францию охватила крупнейшая общенациональная забастовка, она объединила более миллиона противников пенсионной реформы. В одном только Париже собрались свыше 80 тысяч активистов. Для разгона митингующих правоохранители применили слезоточивый газ.

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