Власти Франции обвинили соцсети в радикализации людей

Французские власти обвиняют соцсети в радикализации общества и разжигании ненависти. Правительство потребовало ограничить распространение идей киберисламизма. Именно интернет, полагает официальный Париж, является инструментом вербовки и самоорганизации радикалов. Власти требуют от "Фейсбука", "Гугла", "Тик-Тока" и "Твиттера" принять незамедлительные меры и ограничить доступ граждан к информации экстремистского характера. Особенно актуальной проблема стала после трагедии со школьным учителем в одной из парижских школ. Во Франции в этой связи проходят массовые акции в память о погибшем от рук исламиста, а он сам посмертно награжден орденом Почетного легиона.