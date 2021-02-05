ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Франции проводят эвакуацию из-за паводков

Французские власти провели эвакуацию жителей в районах юго-запада страны. Причина - мощные наводнения, вызванные штормом "Жюстин". В нескольких департаментах города буквально ушли под воду. Непростая ситуация остается в Париже. Разлив Сены вызвал паводки, затопив набережные и парки столицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все