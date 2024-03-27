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Власти Франции проводят социальную чистку перед Олимпиадой
Социальная чистка от властей Франции перед Олимпиадой. Полиция и жандармы ликвидируют в Париже палаточные лагеря беженцев, а обитателей рассаживают по автобусам и вывозят в провинции.
Делается это ради создания привлекательного имиджа французской столицы. А мэры на местах не знают, что делать со вновь прибывшими нелегалами. Работы для них нет, а государство оплачивает только три недели проживания в гостинице. Так, в 100-тысячный Орлеан без предварительного уведомления прибыли около 500 бездомных.
Впрочем, привлекательность французской столицы резко упала и после сообщения прессы о созыве совета по обороне и повышении уровня террористической опасности. Это привело к массовому отказу от бронирований в гостиницах Парижа.
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