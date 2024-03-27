ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Франции проводят социальную чистку перед Олимпиадой

Социальная чистка от властей Франции перед Олимпиадой. Полиция и жандармы ликвидируют в Париже палаточные лагеря беженцев, а обитателей рассаживают по автобусам и вывозят в провинции.

Делается это ради создания привлекательного имиджа французской столицы. А мэры на местах не знают, что делать со вновь прибывшими нелегалами. Работы для них нет, а государство оплачивает только три недели проживания в гостинице. Так, в 100-тысячный Орлеан без предварительного уведомления прибыли около 500 бездомных.

Впрочем, привлекательность французской столицы резко упала и после сообщения прессы о созыве совета по обороне и повышении уровня террористической опасности. Это привело к массовому отказу от бронирований в гостиницах Парижа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все