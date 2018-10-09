Власти ФРГ намерены отправить на Апеннины мигрантов, попавших в ЕС через итальянскую территорию

Власти ФРГ намерены предпринять попытку выслать на Апеннины беженцев, которые попали в страны Евросоюза через территорию Италии. Первый такой чартер запланирован на сегодня. В Риме уже отреагировали, заявив, что не станут принимать авиарейсы с нелегалами на борту.