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Власти ФРГ намерены отправить на Апеннины мигрантов, попавших в ЕС через итальянскую территорию

Власти ФРГ намерены предпринять попытку выслать на Апеннины беженцев, которые попали в страны Евросоюза через территорию Италии. Первый такой чартер запланирован на сегодня. В Риме уже отреагировали, заявив, что не станут принимать авиарейсы с нелегалами на борту.

Об этом предупредил глава МВД страны, вице-премьер Маттео Сальвини. Он пригрозил закрыть воздушные гавани, как ранее были закрыты морские порты. Сальвини требует изменения Дублинского соглашения, по которому страны ЕС имеют право депортировать нелегалов в ту страну, через которую они прибыли в Евросоюз.

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