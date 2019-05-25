Власти Германии намерены контролировать мессенджеры

Компании должны сотрудничать с правоохранителями и по решению суда предоставлять тексты чатов и звонков. Как сообщает издание "Шпигель Онлайн", с таким требованием выступил министр внутренних дел страны. Мессенджеры, которые откажутся от сотрудничества, заблокируют. Как утверждается, сделано это для безопасности и противодействия терроризму. Правила должны вступить в силу до конца года.