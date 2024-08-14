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Власти Германии назвали подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
После того как немецкие власти заявили о причастности троих украинских дайверов к подрыву "Северных потоков" и выдали ордер на арест одного из них, стали известны подробности этой истории. Владимир Журавлев, которого считают руководителем группы террористов, находится на территории Польши, как думают в Берлине, но Варшава на требование его выдачи ответила отказом - якобы подозреваемый выехал в Украину еще в июле. Сами дайверы не просты: главный подозреваемый женат на видной киевской чиновнице, кроме того, Журавлев вместе с сыном состоят в американской организации, которая объединяет дайверов, но, как любая транснациональная структура, наверняка связана со спецслужбами. Вероятность, что трое подозреваемых самостоятельно организовали теракт, крайне мала - для минирования трубопроводов на 100-метровой глубине необходимы не только навыки, но и спецоборудование, включая систему дистанционного подрыва. Данную технику добыть без участия госструктуры невозможно. Теперь любопытно, как будут действовать немецкие власти - у них достаточно рычагов, чтобы добиться ареста подозреваемых. Вопрос лишь в том, будут ли данные рычаги задействованы. Напомним, что российский трубопровод на дне Балтики был взорван в сентябре 2022 года, с тех пор по факту теракта кое-как ведется следствие.
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