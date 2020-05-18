Власти Греции 18 мая открыли для посещения Акрополь и более 200 античных памятников

Как сообщает Deutsche Welle, в летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов. Однако посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности: обязательное ношение масок, пользование антисептиком для рук, соблюдение дистанции. К туристическим объектам одновременно будут пускать ограниченное количество посетителей.



Среди открывшихся объектов: храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы.



Статистика: в Греции зарегистрированы 2 834 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 1 374. Летальный исход - 163.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

