Протестные мероприятия в Тбилиси достигли своей цели.

Власти Грузии заявили о принятии "политического решения" по поводу отзыва законопроекта об иностранных агентах. Отозваны как грузинская, так и американская версии документа. Аргументом было объявлено "не подвергать риску здоровье и жизнь хотя бы одного человека", который участвовал в акции. Но, что касается пострадавших, ранения получили не менее десяти сотрудников полиции. В срежиссированности агрессивной акции протеста не возникает сомнений. Хотя бы потому, как охотно рукоплещет якобы свободной Грузии коллективный Запад.



Получение иностранной поддержки - будь то финансовой, образовательной, политической - есть прямое внешнее влияние на интересующий объект. С этим сложно поспорить.



Попытка регламентировать западное влияние и вливания, что инициировала группа депутатов из "Силы народа", встретила атаки оголтелых на здание парламента.

Били стекла, ломали заграждения, пытались прорваться внутрь. Устанавливали на улицах баррикады и переворачивали машины правоохранителей. В ответ - слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. На это и провоцировали.



В своей излюбленной манере приложил руку влиятельный грузинский куратор.



"За иноагентов ответите!", - предупредил Госдепартамент США, пригрозив властям Грузии санкциями.

Местные просители свободы по команде суют стражам порядка цветочки, потчуют друг друга чайком с пресловутыми печеньками, разумеется. Позируют на камеры, иллюстрируют некий единый порыв.



Наши руки сжимаются в один кулак, который приведет нас к победе. Мы даем ровно час на то, чтобы блюстители российских интересов отозвали закон из парламента, иначе мы перейдем к дальнейшим шагам.

Советник Госдепа звонит премьеру Грузии, и законопроект об иноагентах отзывают. Депутаты шаблонно призывают власти "самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции" - конец цитаты.



Водометы против флага ЕС. Зарубежные газеты публикуют на обложках одно и то же фото с одинаковой надписью. Парируйте, что никакой методички по заказным переворотам нет!

В Европе отзыву законопроекта не нарадуются. Европарламентарий Виола фон Крамон назвала решение "важной новостью, но только первым шагом". От Тбилиси потребуется бесконечный перечень проевропейских реформ в погоне за бюрократической морковкой-приманкой - статусом кандидата в ЕС. Словом, Грузия на ручном управлении, которую Запад называет "свободой".

Я стою здесь, в Нью-Йорке, и позади меня статуя Свободы. Это символ, за который Грузия всегда боролась, я стою сегодня на вашей стороне, так как вы представляете свободную Грузию. Грузия, которая видит свое будущее в Европе. Саломе Зурабишвили, президент Грузии



Сколько приманивали европейским будущим тот же Киев? В итоге устроили из Украины боевой плацдарм для противостояния главному конкуренту России.

Для этих целей присматривали и белорусскую территорию, но не вышло.

