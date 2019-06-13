Власти Ирана готовы обеспечить безопасность морских маршрутов после инцидента с двумя танкерами

Об этом заявило правительство Исламской Республики. В Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных судна. Спасены 44 моряка. Среди них 11 россиян. Их жизням ничто не угрожает. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Агентство Reuters отмечает, что в зоне инцидента находятся американские корабли. После появления сообщений об атаке на танкеры цены на нефть выросли, вслед за ними поднялись и акции нефтяных компаний.